Regenwolken trüben die letzten Augusttage

Am Dienstag beruhigt sich das Wetter insgesamt, zumindest werden deutlich weniger Niederschläge erwartet. Häufig liegen in den Becken und Tälern in der Früh noch Hochnebelreste und Restwolken, dann setzt sich die Sonne überall nach und nach durch. Am Nachmittag ist nur im Berg- und Hügelland mit einzelnen Schauern oder lokalen Gewittern zu rechnen. In den meisten Fällen bleibt es aber auch hier sogar trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Südost. In der Früh hat es zwischen zwölf und 20 Grad, am Nachmittag 25 bis 31 Grad.