Kokain! Russlands Kusnezow für vier Jahre gesperrt

Wegen eines positiven Kokain-Tests darf der russische Eishockey-Star Jewgeni Kusnezow vier Jahre lang nicht für sein Land spielen. Damit fehlt der 27-Jährige auf jeden Fall auch bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Das teilte der Weltverband IIHF am Freitag mit. Der Kokain-Missbrauch wurde im Rahmen einer Dopingkontrolle bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei am 26. Mai festgestellt.