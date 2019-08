Arbeiter stahl auf Baustelle

Um zu arbeiten, war ein Bosnier nach Österreich gekommen. In der Heimat warteten seine schwangere Frau, ein kleines Kind und Schulden auf den Mann. Und so kam der Handwerker schließlich vom Pfad der Tugend ab - und stellte sich dabei nicht besonders geschickt an. Denn mit dem ihm von seinem Chef überlassenen Anhänger begab er sich eines Nachts zur Baustelle und und raffte Material im Wert von 15.000 Euro an sich. Dann fuhr er mitsamt der Beute zurück zu der Pension, wo der Familienvater zusammen mit seinen Kollegen untergebracht war.