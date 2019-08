Ronaldo: „Ich kann von Titeln nicht genug kriegen“

Der neunte Meistertitel in Serie wird Juventus Turin schwer zu nehmen sein - Titel sind in seiner zweiten Saison auch das erklärte Ziel von Cristiano Ronaldo: „Ich kann nicht genug davon kriegen“, erzählte der Portugiese, der als erster Spieler die Liga-Krone in den drei Top-Ligen England, Spanien und Italien einheimste. Über das vergangene Jahr sagt er: „Ich denke, meine beste Saison erlebt zu haben. Mit Juventus gewann ich Meisterschaft und Supercup, mit Portugal die Nations League. Nicht schlecht, würde ich sagen.“