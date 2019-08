Tennis-Asse verneigen sich vor gehörlosem Lee

Er hat Geschichte geschrieben! Der Südkoreaner Lee Duck-hee ist der erste gehörlose Spieler, der ein Hauptrunden-Spiel auf der Tennis-ATP-Tour gewonnen hat. Der 21-Jährige schlug den Schweizer Henri Laaksonen in der ersten Runde des Turniers in Winston-Salem (North Carolina) am Montag mit 7:6(4) und 6:1. Lob gab es danach von allen Seiten, unter anderem auch von Superstar Andy Murray.