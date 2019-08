Image des Tattoos hat sich gewandelt

Professionelle Tätowierer bieten heute ihre Dienste nicht mehr in schlecht beleuchteten Hinterzimmern an, sondern empfangen ihre Kunden aus nahezu jeder Altersklasse und jeder Gesellschaftsschicht in gut eingerichteten Studios, in denen es neben einer großen Auswahl an Motiven und Stilrichtungen auch eine umfangreiche künstlerische und medizinische Beratung vom Fachmann gibt, oder natürlich von der Fachfrau.