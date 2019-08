Das sind die teuersten Kaffeebohnen der Welt!

Die Rede ist hier vom sogenannten „Kopi Luwak“, was so viel bedeutet wie „Katzenkaffee“. Dabei geht der Name auf seinen „Produzenten“ zurück: Der Kaffee wird nämlich aus halb verdauten Kaffeebohnen des Fleckenmusangs gewonnen. Diese katzenähnlichen Baumbewohner fressen für ihr Leben gerne die Früchte der Kaffeepflanze und scheiden anschließend die Kaffeebohnen wieder aus. Aber keine Sorge: Die ausgeschiedenen Kaffeebohnen werden äußerst gründlich gereinigt und schonend geröstet, sodass das Endprodukt vollkommen keimfrei bleibt.