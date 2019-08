Wenn der Wilde Wein am Wartehäuschen sprießt ...

Denn so lange wird das Projekt evaluiert. An insgesamt fünf Haltestelle in Wien wird künftig die Begrünung getestet. An der Rückseite der Häuschen wurde in Trögen die schnell wachsende Pflanze eingesetzt. Sie soll sich rasch gen Himmel emporschlängeln, in der Folge das Dach vor der einfallenden Sonne schützen und einen kühlenden Effekt erzeugen. Zu sehen gibt es die begrünten Haltestellen in der Nähe des Schwedenplatzes, am Julius-Raab-Platz nahe der Urania, am Universitätsring Ecke Stadiongasse, am Parkring sowie in der Vorgartenstraße.