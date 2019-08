Junge Urlauberin am Heimweg im Taxi vergewaltigt

Eine junge Frau aus den USA ist in Deutschland in einem Großraumtaxi überfallen und vergewaltigt worden. Die 24-jährige Touristin war nach einem Bierzelt- und Lokalbesuch am späten Montagabend alleine in ein Großraumtaxi gestiegen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitag. Die Ermittler suchen nun nach dem Fahrer.