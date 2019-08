Land Oberösterreich bastelt an „Hitzeschutzplan“

Nach diesem kurzen Hitzewochenende - die Temperaturen im Flachland können am Sonntag bis auf 34 Grad steigen - seht am Montag in der Landesregierung ganz passend der Hitzeschutz auf der Tagesordnung. Gesundheitsreferentin LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) will die diversen Einzelmaßnahmen zu einem fundierten „Hitzeschutzplan“ weiterentwickeln.