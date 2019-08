Aufregung um Bouchard: Sie fühlt sich „fett“

Warum ihre Arme so dünn bleiben, fragt Bouchard, während ihr Bauch „so fett“ wird? Nachvollziehbar erscheint der Post - sofern überhaupt ernst gemeint - nur schwer. Bouchard wirkt auf dem Bild alles andere als übergewichtig. Weswegen die unter dem Foto folgende Diskussion in den Kommentaren sehr kontrovers ausfällt. Welche Vorbildfunktion sie durch diesen Kommentar wohl abgebe, fragen sich manche User - und dass die Botschaft an gerade junge Frauen eine gefährliche sei. Aber auch Zuspruch erntet Bouchard. Sie sei schön, so, wie ist. Das solle sie sich vor Augen halten, erklären manche User.