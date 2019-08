4 Bereiche, die Unternehmen gerne auslagern

In den letzten Jahren haben sich nicht nur Dienstleister aus dem klassischen Steuerberater-/Buchhaltersegment als Profis fürs Auslagern etabliert. Viele Start-Ups im Bereich der FinTech-Szene sind auf den Zug aufgesprungen - und bieten das Ganze als SaaS Lösung an. SaaS steht in diesem Zusammenhang für Software as a Service.