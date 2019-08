Debatte vertagt: Salvini hält Regierung am Leben

Der italienische Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, scheint das Regierungsbündnis seiner Partei mit der Fünf-Sterne-Bewegung vorerst noch am Leben halten zu wollen. Am Dienstag rief Salvini den Koalitionspartner zur Verabschiedung einer Reform zur Kürzung der Parlamentarierzahl auf. Erst danach solle es zu Neuwahlen kommen. Der Senat in Rom vertagte die Debatte über Zukunft der Regierung auf den 20. August.