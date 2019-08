Arbeitete Ex-Neonazi am FPÖ-Historikerbericht mit?

Die Kritik an dem am Montag vor einer Woche veröffentlichten „Rohbericht“ des Historikerberichtes zur Geschichte und den „braunen Flecken“ der Freiheitlichen Partei reißt nicht ab: SOS Mitmensch will nun Hinweise darauf gefunden haben, dass ein Mitarbeiter mit Neonazi-Vergangenheit, der heute im FPÖ-Parlamentsklub werkt, an der Erstellung und Aufbereitung des Berichts beteiligt war - was die Freiheitlichen auf Anfrage dementierten.