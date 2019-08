Kritik an FPÖ: „Historikerbericht ist peinlich“

So räume der Bericht etwa ein, dass im Vergleich mit SPÖ und ÖVP viele FPÖ-Parteimitglieder zuvor in führenden Funktionen bei der NSDAP tätig waren, „versieht das aber mit einem parteipolitischen Spin“: Im Resümee der Zusammenfassung wird etwa darauf hingewiesen, dass die Aufnahme von „Ehemaligen“ zur Integration dieser in das politische System sowie in die Zivilgesellschaft der Zweiten Republik beigetragen habe.