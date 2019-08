2013: 12 Jahre Haft für Vergewaltiger aus der U6

In der neuen Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der „Kronen Zeitung“. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 9. August 2013 wird René T. zu 12 Jahren Haft verurteilt. Er hatte im Dezember 2012 eine junge Frau in der U6 brutal zusammengeschlagen und sexuell genötigt.