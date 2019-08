Kate Hudson: „Ich mag es, nackt zu sein“

Und auch mit dem Alter habe sie kein Problem. „Ich bin heuer 40 geworden und die Leute fragten mich ständig, wie ich mich fühle. Aber ich habe nicht mal wirklich darüber nachgedacht. Es ist nur ein Alter, und ich glaube, es ist ein großartiges Alter. Du bist in einer Phase deines Lebens, in der du tatsächlich einiges an Weisheit erlangt hast. Und es ist wirklich nett, einige Jahre auf dem Buckel zu haben. Und wisst ihr was? Ich habe jetzt sogar noch mehr Spaß, als ich es früher hatte, verdammt!“