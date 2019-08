Im gemütlichen Fischerdorf Port Isaac an der Nordküste von Cornwall sieht der zynische Musikmanager Danny die singenden Fischer. Sein Boss empfiehlt ihm, die Fisherman‘s Friends groß rauszubringen. Erst als er die Gruppe unter Vertrag genommen hat, bemerkt Danny, dass sein Chef ihn veräppelt hat. Doch er will für den Erfolg der Fisherman‘s Friends kämpfen, zumal er sich in die Tochter des Bandleaders verguckt hat.