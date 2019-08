Gitarrenvirtuose Mark Knopfler feiert den 70er

Doch Rockmusik zu machen war viel attraktiver, als darüber zu schreiben: Also gründete Knopfler 1977 mit seinem Bruder David, dem Bassisten John Illsley und dem Schlagzeuger Pick Withers die Dire Straits. Der Bandname, zu Deutsch etwa „ernsthafte Notlage“, spielte auf die anfangs schwierige finanzielle Lage des Quartetts an, das mit seinem traditionellen Stil so gar nicht in die von Punk und New Wave dominierte musikalische Landschaft passte. Doch dann kam „Sultans Of Swing“.