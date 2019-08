Frontalcrash: Vier Tote, darunter ein Kind

Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 14 Uhr auf der St. Veiter Schnellstraße zwischen St. Georgen und Mölbling ereignet. Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Kärntner Fahrzeuge sind vier Todesopfer zu beklagen. Mehrere Personen wurden schwer verletzt, an dem Unfall waren insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt. In einem der Autos saß eine vierköpfige Familie. Von dieser überlebte nur ein 13-jähriger Bub, er wurde schwer verletzt. In einem anderen ein 48-Jähriger, der ebenfalls tödlich verletzt wurde.