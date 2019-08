Diese spektakuläre Rettung sorgt für Staunen

Es war die Szene des Motorrad-Wochenendes in Brünn: Moto2-Pilot Sven Odendaal zeigte im Training die bislang spektakulärste Rettung der Saison. Der Südafrikaner verlor die Kontrolle über sein Bike und wurde per Highsider aus seinem Sitz katapultiert. Unglaublich, aber wahr: Odendaal konnte das Bike dennoch abbremsen, noch bevor es die Rasenfläche in der Auslaufzone erreichte - und somit einen Sturz verhindern. Die Szenen sehen Sie oben im Video!