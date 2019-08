LIVE: Hartberg hofft gegen Admira auf Trendwende

In der ersten Cup-Runde kam im Elfmeterschießen das Aus gegen den Ostligisten Wiener Viktoria, nachdem zuvor in der Verlängerung ein wohl regulärer Treffer der Hartberger nicht gegeben worden war. Die Meisterschaft begann für den TSV mit einem 1:2 in Mattersburg, wobei das Siegestor der Burgenländer aus einem äußerst umstrittenen Elfmeter resultierte. Über die Referees wollte Hartberg-Coach Markus Schopp nicht mehr allzu viele Worte verlieren. „Wir haben nur Einfluss auf die Sachen, die wir machen, nicht auf die Schiedsrichter.“