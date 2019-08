Sibirien: Große Teile der Taiga stehen in Flammen

Die seit Wochen in Sibirien wütenden Waldbrände nehmen verheerende Ausmaße an. Weite Teile der Taiga stehen mittlerweile in Flammen. Mehr als drei Millionen Hektar des für das Weltklima wichtigen Waldgürtels sind bereits vernichtet. Laut russischen Medien versinken bei den schlimmsten Bränden seit Jahren zudem Hunderte Orte und zahlreiche Städte in gesundheitsschädlichem Rauch. In vielen Gebieten gilt inzwischen der Ausnahmezustand. Während die Kritik an den Behörden wächst, warnen Umweltschützer, die Waldbrände könnten sogar zur Gefahr für das Weltklima werden.