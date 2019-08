Hamilton immer noch nicht hundertprozentig fit

Im Paddock (wo sich die Teams befinden) hört man, dass der Weltmeister so wenig Zeit wie nur möglich, außerhalb seines Autos verbringen will. Sein Rennstall Mercedes entschied laut des größten ungarischen Portals „index.hu“, seine Medientermine zu minimieren. Damit er sich maximal auf das Rennen konzentrieren kann. Der fünffache Weltmeister hätte auch am Donnerstag und am Samstag PR-Termine gehabt, doch die wurden abgesagt. Das sagte eine Rennstall-nahe Quelle den Reportern von „index.hu“.