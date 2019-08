Sarah Lombardi wehrt sich gegen fiese Busen-Kritik

Sarah Lombardi setzt sich gegen gemeine Kommentare zur Wehr! In einem aktuellen Posting präsentiert die Sängerin stolz das Resultat eines Bikini-Shootings - dass einige Follower dabei etwas an ihrem Dekolleté auszusetzen haben, findet die 26-Jährige unverschämt! „Solche abartigen Kommentare? Genau deshalb fühlen sich immer mehr junge Mädchen unwohl und unsicher in ihrem Körper und glauben, der perfekten Frau nicht gerecht werden zu können“, wehrt sie sich gegen den Hass.