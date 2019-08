Thiem nach Sieg über Kumpel: „Hatte Gänsehaut“

„Ich habe schon zweimal gegen ihn gespielt, allerdings noch nie in der Höhenlage“, erinnerte sich Thiem an zwei Begegnungen in Rio de Janeiro (2016: 6:3,6:4, 2018: 4:2 Aufgabe Andujar). „Er hat in Gstaad schon einmal gewonnen. Ich freue mich, morgen habe ich das Publikum voll auf meiner Seite.“