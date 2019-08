Polizeiinspektion Gersthof wird geschlossen

Ab dem 12. August bleibt die Polizeiinspektion Gersthof im Wiener Bezirk Währing geschlossen - entgegen der ursprünglichen Pläne, am Standort festzuhalten und stattdessen den Posten in der Schulgasse zu schließen. 2014 waren österreichweit 136 Polizeidienststellen zur Fusionierung vorgesehen gewesen, 16 davon in Wien. Die meisten der Zusammenlegungen fanden noch im selben Jahr statt.