Ende 2020 vollständiger US-Abzug aus Afghanistan

Zwei US-Soldaten getötet

Am Montag wurde außerdem bekannt, dass zwei US-Soldaten in Afghanistan getötet wurden. Genauere Angaben zum Ort oder den Umständen seines Todes gab die NATO-Mission „Resolute Support“ in Kabul am Montag zunächst aus Rücksicht auf die Familienangehörigen nicht bekannt. Damit sind in diesem Jahr bereits zwölf Angehörige der US-Armee ums Leben gekommen.