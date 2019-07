Mega-Gerücht: Bekommt Adi Hütter jetzt Ribery?

Derzeit weilt Eintracht Frankfurt um Trainer Adi Hütter und Sportchef Fredi Bobic in Oberösterreich auf Trainingslager, gestern gab‘s ein 7:0 gegen den FC Wels (im Video oben ein aktuelles krone.tv-Interview mit Bobic). Franck Ribery war dabei - zumindest nach außen hin - gar kein Thema. Und doch könnte er de facto eines sein. Der 36-jährige Ex-Bayer könnte zu Frankfurt wechseln, will die „Bild“ recherchiert haben. Berater und Klub sollen bereits in Kontakt stehen.