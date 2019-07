Sprintdouble bei Meisterschaften für Toth & Fuchs!

Alexandra Toth und Markus Fuchs haben sich bei den Österreichischen Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in Innsbruck die Sprint-Double geholt! Am Sonntag gewann Toth die 200 Meter in 24,14 Sekunden, Fuchs holte sich die halbe Stadionrunde in 21,27. Zudem war er mit der 4 x 100-m-Staffel von ULC Mödling erfolgreich.