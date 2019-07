US-Bürger gestand Mord an römischem Polizisten

Ein junger US-Bürger, der wegen des Mordes an einem Polizisten in Rom festgenommen worden war, hat in der Nacht auf Samstag die Tat gestanden. Mit acht Messerstichen in der Brustgegend hatte er den 35-jährigen Carabiniere Mario Cerciello Rega in der Nacht auf Freitag im römischen Nobelviertel Prati unweit des Vatikans erstochen.