Volksmusikerin steckte im hautengen Panther-Kostüm

„Kann schlecht lügen“

Ihre Teilnahme an der Show sei eine gute Möglichkeit gewesen, das Bild „in den Köpfen der Menschen ein bisschen aufzulockern.“ Was ihr schwer fiel, war die Geheimhaltung vor Freunden. „Ich bin ein Mensch, der immer ganz, ganz ehrlich ist und schlecht lügen kann.“ Deshalb habe sie Freunde in der Zeit gemieden, so Hertel.