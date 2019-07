Spende an ÖVP? Dornauer-Tweet sorgt für Wirbel

Dornauer: „Ich habe in meinem Tweet nur Fragen gestellt“

Dornauer reagierte auf die heftige Kritik der Tiroler ÖVP gelassen. „Ich habe in meinem Tweet nur Fragen gestellt. Ich weiß nicht, warum die Volkspartei jetzt so auszuckt. Sie sollen stattdesessen aufklären“ Zur Aufforderung Malauns, er solle seine Quelle nennen, meinte der SPÖ-Vorsitzende: „Ich werde am Freitag das anonymisierte Begleitschreiben öffentlich machen. Das kann die ÖVP gerne haben.“ Er habe dieses mit der Post bekommen, so Dornauer.