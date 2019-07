Palästinenser suspendieren Abkommen mit Israel

Als Reaktion auf die jüngsten israelischen „Sicherheitsmaßnahmen“ in Ostjerusalem hat Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas am Donnerstag angekündigt, keines der mit Israel vereinbarten Abkommen mehr umzusetzen. Der Nahostkonflikt ist bereits seit einiger Zeit festgefahren. Am Montag sorgte der Abriss palästinensischer Häuser in der Nähe der Grenzmauer durch die israelische Armee erneut für Spannungen.