Buwog-Belastungszeuge hat nun Mitleid mit Grasser

Letzter Zeuge vor „Sommerpause“ mit wenig Erinnerung

Der letzte Zeuge vor der „Sommerpause“ war ein ehemaliger Lehman-Brothers-Banker, der per Videoschaltung aus London befragt wurde. Bei vielen Fragen hatte er wenig Erinnerung. Bei der Sitzung am 7. Juni 2004, als im Finanzministerium eine zweite Bieterrunde für die Bundeswohnungsprivatisierung beschlossen wurde, seien seiner Erinnerung nach alle Teilnehmer dafür gewesen. Zu der Sitzung habe das Finanzministerium eingeladen. Eine Beeinflussung des Vergabeprozesses durch Grasser, damit ein bestimmter Bieter gewinne, habe er nicht wahrgenommen. Der Prozess wird am 10. September fortgesetzt.