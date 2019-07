McDonald‘s macht aus „Mampfiosi“ echte Freunde

Die aktuelle Werbekampagne der Fastfood-Kette McDonald‘s ist ordentlich nach hinten losgegangen. Italiens Vizepremier Matteo Salvini höchstpersönlich hat sich via Twitter eingeschaltet und massive Kritik an den „Mampfiosi“-Plakaten geübt. Nach einer ersten Entschuldigung aus der Österreich-Zentrale werden die betroffenen Plakate überklebt. Nun soll mit „echten Amici“, also echten Freunden, geworben werden.