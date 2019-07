„Mampfiosi“: McDonald‘s Österreich ärgert Italien

Nicht nur das Plakat, sondern auch eine McDonald‘s-App sorgte für Aufruhr. In der Nachricht, die an Kunden versandt wurde, stand der Satz mit „Hey Mafioso, try our new Bacon della Casa now! Bella Italia“ auf Englisch übersetzt. Der Ausdruck „Mampfioso“ wurde versehentlich als „Mafioso“ übersetzt. Auf der Facebook-Seite von McDonald‘s Österreich findet sich hingegen keine Spur von Mafiosi in Verbindung mit den Italien-Burgern.