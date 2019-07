Ukraine: Selenskyj-Partei gewinnt Parlamentswahl

Selenskyj erklärte am Wahlabend, dass er mit der nationalliberalen Partei Holos (Deutsch: Stimme) des Kuschelrocksängers Swjatoslaw Wakartschuk Verhandlungen über eine Koalition aufnehmen wolle. In der Holos-Partei des Sängers Wakartschuk sind etliche Vertreter der Zivilgesellschaft, darunter prominente Anti-Korruptions-Kämpfer. Die Partei erhielt den Prognosen zufolge 6,5 Prozent der Stimmen. Auch die Vaterlandspartei der früheren Regierungschefin Julia Timoschenko - sie kam auf 7,4 Prozent der Stimmen - bot sich für eine Mitarbeit in der Regierung an. Allerdings hatte Selenskyj stets klargemacht, dass er in erster Linie mit politisch neuen Gesichtern zusammenarbeiten möchte.