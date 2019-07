Vienna unterliegt Union Berlin zum Geburtstag 1:4

Österreichs ältestem Fußball-Club ist in seinem Geburtstagsspiel kein Sieg vergönnt gewesen. Der First Vienna FC unterlag am Mittwoch auf der Hohen Warte dem deutschen Bundesligisten Union Berlin 1:4 (0:3). Die Tore erzielten Marius Bülter (14., 44.), Sebastian Polter (15.) und Anthony Ujah (73.). Den Blau-Gelben blieb nur das Ehrentor, das Mensur Kurtisi (55.) besorgte.