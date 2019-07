Waldbrand auf Pag treibt 10.000 Feiernde in Flucht

Frankreich: Campinggäste in Turnhallen untergebracht

In Frankreich wüteten die Waldbrände vor allem im Süden des Landes unweit der spanischen Grenze. Rund 2500 Urlauber wurden am Montag von drei Campingplätzen in Sicherheit gebracht. Die Menschen wurden im Badeort Argeles-sur-Mer südlich von Perpignan unter anderem in Turnhallen untergebracht. Erst am Montagabend gaben die Behörden Entwarnung.