Kroatiens Präsidentin räumt „ein wenig Gewalt“ ein

NGO fordert Einschreiten der EU

Den Aussagen von Grabar-Kitarovic folgte Kritik: Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) forderte Kroatien in einem offenen Brief am Montag auf, „rechtswidrige, gewaltvolle Push-Backs“ zu beenden und die Zuständigen „zur Verantwortung zu ziehen“. Lydia Gall, HRW-Balkanbeauftragte, appellierte an die EU-Kommission, von kroatischen Behörden eine Untersuchung von vorgeworfenen Misshandlungen sowie einen fairen und effektiven Zugang zu Asyl zu fordern.