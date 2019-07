Mann (27) soll Mord an Forscherin gestanden haben

Die 59-Jährige hatte an einem Expertentreffen in der kleinen Hafenstadt Kolymbari teilgenommen und war am 4. Juli zu einer Wanderung aufgebrochen, von der sie nicht zurückkehrte. Wanderer fanden die Leiche in einem ehemaligen Nazi-Bunker nahe der Ortschaft Maleme, rund 8,5 Kilometer von Kolymbari entfernt.