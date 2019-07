Rackete will Salvini aus Social Media verbannen

Die deutsche Schiffskapitänin Carola Rackete will in ihrer angekündigten Klage gegen den italienischen Innenminister Matteo Salvini die Justiz zur Schließung der Social-Media-Konten des rechtspopulistischen Lega-Chefs auffordern. Salvini nutze Facebook und Twitter, um „Hassbotschaften zu verbreiten“, erklärte Racketes Anwalt am Mittwoch.