Durch Zufall ist Wilheringer auf den Hund gekommen

Rot, Orange, Grün, Blau, Rosa, Weiß und Schwarz - aus sieben Farben können Hundebesitzer auswählen, wenn sie online, im Hundeladen in Ottensheim oder in der Tierarztpraxis Nöbauer in Linz, einen Maulkorb bei Werner Leitmüller bestellen. „Wir brauchen nur die Länge, Höhe und den Umfang der Hundenase, um einen individuellen Maulkorb herzustellen“, sagt der 47-Jährige, der mithilfe des Technologie- und Innovationsmanagement TIM und dem Institut für Polymer-Product-Engineering der Linzer Kepler-Uni die Entwicklung der Produkte aus dem 3D-Drucker vorantrieb.