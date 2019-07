Das große Rennen um Unterschriften hat begonnen

2600 Unterstützungserklärungen österreichweit nötig

Für eine österreichweite Kandidatur muss bis 2. August in jedem Bundesland ein ausreichend unterstützter Landeswahlvorschlag eingereicht werden. Dafür sind je nach Größe des Bundeslandes zwischen 100 - etwa im Burgenland und in Vorarlberg - und 500, beispielsweise in Wien und Niederösterreich, Unterschriften Wahlberechtigter nötig, insgesamt 2600.