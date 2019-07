Das ist Kates Schlankheits-Geheimnis

Schlank und schön, immer top gekleidet und makellose Haut - so kennen wir Kate Middleton. Die schöne Herzogin scheint sich an eine strenge Diät halten zu müssen, um so auszusehen. Doch nicht nur sie, sogar die Queen wird von den Royals auf Diät gesetzt. Wir zeigen Ihnen, welches und wie viel Essen die „Duchess Diet“ erlaubt.