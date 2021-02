Weltranglistenerste schon im Achtelfinale raus

Nach dem Gewinn des ersten Satzes ließ Barty kontinuierlich nach, sie kassierte die erste Niederlage nach 15 Siegen in Serie. Riske, die erstmals in ihrer Karriere in einem Grand-Slam-Viertelfinale steht, wird dort entweder auf ihre Landsfrau Serena Williams oder die Spanierin Carla Suarez Navarro treffen.