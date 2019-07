Athen: Neuer Regierungschef Mitsotakis vereidigt

Nur wenige Stunden nach dem Wahlsieg der bürgerlichen Partei Nea Dimokratia (ND) in Griechenland ist ihr Chef Kyriakos Mitsotakis als Ministerpräsident vereidigt worden. „Ich wünsche Ihnen viel Erfolg“, sagte Präsident Prokopis Pavlopoulos nach der Vereidigung in Athen am Montag. Danach folgte die Übergabe des Amtssitzes durch den nunmehrigen Ex-Premier Alexis Tsipras.