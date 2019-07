„Yesterday“: Ed Sheeran gibt sich die Ehre

Mit „All You Need Is Love“ haben die Beatles einen ihrer größten Hits geschaffen. Doch was wäre, wenn sich niemand mehr daran erinnern könnte? Die Komödie unter der Regie von Danny Boyle („Slumdog Millionär“) stellt sich genau das vor, und einen erfolglosen Sänger, der versucht, diese Lücke zu schließen. „Yesterday“ startet am 11. Juli in unseren Kinos.