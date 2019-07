Djokovic in 2. Runde souverän - Kudla ohne Chance

Marach/Melzer überstehen erste Doppel-Runde

Oliver Marach und Jürgen Melzer mussten indes am Mittwoch in Wimbledon Überstunden machen. Das ÖTV-Duo stolperte in der ersten Doppel-Runde gegen Hsieh Cheng-peng/Christopher Rungkat (TPE/IDN) trotz komfortabler Zweisatzführung noch in einen Entscheidungsdurchgang, behielt am Ende aber nach 3:20 Stunden Spielzeit mit 6:3, 6:4, 1:6, 2:6, 11:9 die Oberhand. Marach/Melzer sind als Nummer 14 gesetzt. In der zweiten Runde könnte es mit Philipp Oswald gegen einen Landsmann gehen. Der muss allerdings zuvor mit dem Tschechen Roman Jebavy noch Hugo Dellien/Guido Pella (BOL/ARG) besiegen.